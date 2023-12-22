Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

Мер Києва Віталій Кличко доручив сформувати в стислі терміни новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд".

"Оновлені структури мають невідкладно, щойно їх буде обрано або призначено, розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та його подальшої діяльності. А також - налагодити ефективну комунікацію та подальшу роботу з інвесторами", - написав він у телеграм.

Кличко наголосив, що ключове завдання - дотриматися інтересів інвесторів, оновлене підприємство має виконати свої зобов'язання перед ними.

Як раніше повідомляв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, підписано протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Київміськбуд", згідно з яким звільнено голову правління - президента ПрАТ "Київміськбуд" Ігоря Кушніра, виконувачем обов'язків голови правління обрано Едуарда Шевчука.

"Доручено розробити план з виходу ПрАТ "Київміськбуд" на сталі показники діяльності. Для цього виконувач обов'язків голови правління спільно з правлінням мають розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та надати його для затвердження наглядовій раді до 1 лютого 2024 року, а також налагодити роботу з інвесторами", - повідомив Поворозник у Facebook.

Як повідомлялося, за підсумками нещодавнього аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких здійснення закупівлі квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із завершенням реалізації проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. Водночас його виторг зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.