Болгарія, Польща, Румунія та Чехія отримають від ЄК 65 млн євро на підтримку українських біженців

Європейська комісія (ЄК) оголосила в понеділок, що виділяє понад 65 млн євро для підтримки країн союзу, які приймають найбільшу кількість українських біженців.

"Європейська комісія... вирішила виділити понад 65 млн євро з Фонду притулку, міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Польщі, Румунії та Чехії в розміщенні людей... Це рішення послідувало за цілеспрямованим закликом до фінансування проєктів, спрямованих на те, щоб полегшити навантаження на можливості приймання цих держав-членів і допомогти їм забезпечити отримання бенефіціарами тимчасового захисту необхідної підтримки, послуг і допомоги", - повідомляється в комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

У документі наголошується, що наразі в Євросоюзі перебувають понад 4,1 млн біженців з України, які користуються тимчасовим захистом, що продовжено до березня 2025 року.

Болгарія, Польща, Румунія і Чехія тепер можуть використовувати це додаткове фінансування з бюджету ЄС, щоб допомогти бенефіціарам тимчасового захисту переїхати з колективного житла до приватного, надаючи їм фінансову підтримку в перехідний період, а також забезпечуючи мовну та професійну підготовку і доступ до соціальних та медичних послуг, заявляють у Брюсселі.