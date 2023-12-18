Економіка

15:26 18.12.2023

Кількість корпоративних банкрутств у розвинених країнах зростає двозначними темпами - ЗМІ

2 хв читати

Високі відсоткові ставки і припинення масштабної державної допомоги, яку надавали компаніям у період пандемії COVID-19, сильно вдарили по бізнесу в більшості держав із розвиненою економікою, що стало причиною двозначних темпів зростання банкрутств, пише Financial Times.

Так, кількість корпоративних банкрутств у США за фінансовий рік, який завершився 30 вересня, зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

У Німеччині, економіка якої є найбільшою в Європі, кількість збанкрутілих компаній у січні-вересні збільшилася на 25%. З червня двозначні темпи підвищення фіксуються щомісяця, заявило статистичне управління країни.

За даними статвідомства Євросоюзу, у країнах співтовариства кількість неплатоспроможних компаній у січні-вересні зросла на 13% і досягла найвищої позначки за вісім років. У Франції, Нідерландах і Японії кількість банкрутств у жовтні зросла більш ніж на 30% у річному обчисленні. В Англії та Уельсі рівень неплатоспроможності в січні-вересні досяг максимуму з 2009 року.

Організація економічного співробітництва та розвитку нещодавно повідомляла, що в низці держав, включно з північноєвропейськими Данією, Швецією та Фінляндією, кількість корпоративних банкрутств перевищила рівні часів глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр.

Основними негативними факторами є "вартість обслуговування боргу і скасування пандемійної підтримки, а також високі рахунки за електроенергію, особливо в енергоємних секторах", на думку головного економіста Capital Economics Ніла Ширінга.

За словами аналітиків, найбільше банкрутств зафіксовано в транспортній галузі та готельному бізнесі.

Ширінг попередив, що тенденція до погіршення платоспроможності компаній збережеться, оскільки багатьом підприємствам доведеться рефінансувати борг за вищими ставками найближчими місяцями, навіть за очікувань, що підйом ставок центробанками вже досяг свого піку.

Сплеск банкрутств чинитиме тиск на глобальну економічну активність і зростання робочих місць у найближчі кілька років, вважають експерти.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's очікує, що кількість дефолтів компаній із рейтингами спекулятивного рівня у світі й надалі зростатиме у 2024 році після того, як у жовтні вона вже перевищила середній показник за останні роки.

Німецький страховик Allianz прогнозує, що глобальні темпи зростання неплатоспроможності сягнуть 10% наступного року порівняно з 6% у 2023 році. Найбільше постраждають готельний бізнес, транспорт і роздрібна торгівля.

"Ми спостерігаємо зростання корпоративних банкрутств майже у всіх країнах", - сказав провідний аналітик Allianz Research Максим Лемерль.

Теги: #економіка #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 15.12.2023
"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес

"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес

14:17 14.12.2023
"Маніфест 42" запускає реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес

"Маніфест 42" запускає реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес

13:09 14.12.2023
Кількість закритих прокуратурою справ проти бізнесу скоротилася майже вп'ятеро до 2021 р. - "Маніфест 42"

Кількість закритих прокуратурою справ проти бізнесу скоротилася майже вп'ятеро до 2021 р. - "Маніфест 42"

18:35 08.12.2023
Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

10:36 08.12.2023
Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

17:42 07.12.2023
Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників для розблокування кордону

Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників для розблокування кордону

10:45 01.12.2023
Українці очікують узимку покращення ситуації на фронті, але погіршення економіки - соцопитування "Рейтингу"

Українці очікують узимку покращення ситуації на фронті, але погіршення економіки - соцопитування "Рейтингу"

17:43 21.11.2023
Порошенко в Лондонській школі економіки: найкоротший шлях закінчення війни – підтримка перемоги України

Порошенко в Лондонській школі економіки: найкоротший шлях закінчення війни – підтримка перемоги України

12:30 15.11.2023
"Епіцентр" запускає нову послугу "бізнес під ключ"

"Епіцентр" запускає нову послугу "бізнес під ключ"

13:00 14.11.2023
Результати 18-ої хвилі "Нового щомісячного опитування підприємств"

Результати 18-ої хвилі "Нового щомісячного опитування підприємств"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

ОСТАННЄ

BP повністю призупинила перевезення нафти через Червоне море

У разі стабільної роботи морського коридору ГЗК "Метінвесту" до кінця I кв.-2024 можуть збільшити завантаженість до 75-80% - СЕО

Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА