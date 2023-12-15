Іпотечне кредитування активізувалося в регіонах, тенденція посилиться наступного року, повідомила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про "географію" пільгової іпотеки, то очікуваним лідером є столичний регіон, на який припадає близько 50% усіх виданих кредитів. Зараз другу та третю сходинки за кількістю виданих кредитів посідають Волинська та Рівненська області. За ними йдуть Львівська й Одеська області", - повідомила Дмітрієва.

При цьому розрив між регіонами, порівняно з Києвом і областю, не дуже істотний, іноді він становить лише вісім-десять кредитів.

Експертка нагадала, що з 1 серпня 2023 року, моменту перезавантаження програми пільгового кредитування "єОселя" зі значно збільшеним фінансуванням і розширеними можливостями громадян придбати власне житло, кількість виданих кредитів зросла майже вдвічі.

"У щомісячному вимірі за листопад і грудень кількість виданих кредитів становить у середньому від 800 до 900. Такі результати красномовно свідчать не лише про очевидну користь від "єОселі" для громадян, а і про ефективність державних кредитних програм, до реалізації яких долучаються комерційні банки", - зазначила Дмітрієва.

Щодо загального розвитку іпотеки у 2024 році, то в умовах сприятливої економічної кон'юнктури активно розвиватимуться спільні іпотечні програми між девелоперами та комбанками в об'єктах на стадії будівництва. За її даними, особлива увага приділятиметься девелоперам зі Львова, Івано-Франківська, Луцька, Кам'янця-Подільського, Ужгорода, де покупцям пропонуються цікаві та якісні проєкти.

"Крім того, учасники банківського ринку великі надії покладають на втілення своїх іпотечних програм. За оптимістичного економічного сценарію, який передбачатиме подальше зниження ставок за іпотекою, кредитування придбання житла може вийти на показники довоєнного 2021 року", - повідомила Дмітрієва.

Нагадаємо, що восени іпотечні ставки для придбання житла в об'єктах на стадії будівництва вже скоротилися на 3%.

Станом на 15 грудня за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" видано 5719 кредитів на 8 млрд 477 млн.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У програмі "єОселя" беруть участь сім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс банк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). За словами віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Наприкінці квітня Мінекономіки як єдиний акціонер "Укрфінжитла" схвалило операції РЕПО з цими ОВДП на строк до року на суму 15 млрд грн. Пізніше повідомлялося, що ставка за цими операціями може становити до 20% річних, тоді як самі ОВДП були випущені на термін до п'яти років за ставкою 19,5% річних.

Банк "Глобус" зареєстрований у 2007 році. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків, що діяли в країні.