Кількість РРО зросла на 41,1% у жовтні-листопаді до січня-вересня 2023 р. - Гетманцев

Кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО) зросла до 383,1 тис. у жовтні-листопаді, що на 41,1% більше порівняно із січнем-вереснем 2023 року, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у п'ятницю.

"З 1 серпня 2023 року закон про РРО набрав чинності, а з 1 жовтня 2023-го передбачена відповідальність для порушників вимог. Які маємо результати? У жовтні-листопаді поточного року кількість реєстраторів зросла до 383,1 тис. - на 41,1%, порівняно з січнем-вереснем 2023-го", - написав він у телеграм-каналі.

Гетманцев зазначив, що середньомісячна кількість чеків у жовтні-листопаді сягнула позначки у 22,8 млн шт., що на 18,7% більше, ніж у січні-вересні цього ж року.

Він підсумував, що процес повної фіскалізації торгівлі завершився.

"У новий 2024 рік входимо зі стрімким зростанням РРО, детінізацією торгівлі та можливістю для кожного українського споживача захистити свої права", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня 2023 року ухвалила закон №8401, один із важливих структурних маяків програми з МВФ, щодо скасування 2% єдиного податку з 1 серпня, контролю РРО з 1 жовтня та повернення документальних перевірок лише у трьох сферах - фінансова, гральний бізнес і підакцизні товари.