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13:36 18.01.2022

Законопроект щодо поправок до законодавства про РРО має бути ухвалений найближчим часом - заступник міністра економіки

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Київ. 18 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Законопроект із поправками до законодавства щодо роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) має бути ухвалений найближчим часом, повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

"Упевнений, що це буде зроблено найближчим часом", - сказав він.

При цьому до законопроекту, за його словами, має увійти поправка щодо звільнення підприємців від штрафів за деякими порушеннями.

"Я чув про цю ініціативу Данила Гетманцева (голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики - ІФ), що тих, хто встановить РРО до 1 лютого, частково звільнять від штрафів. Від деяких штрафів - наскільки я розумію, до порушень пропонується не чіплятися. Однак це зовсім не означає, що фіскальний чек можна не видавати", - прокоментував заступник міністра економіки.

Загалом законопроект має зняти наявні неточності під час роботи з РРО. Зокрема, документ має зобов'язати усі платіжні системи видавати за встановленою формою фіскальні чеки.

"Нинішній закон звільняє від необхідності застосовувати РРО під час торгівлі на ринку за готівку. Це застаріла норма, на мій погляд. У нас на ринках має прийматися і банківська картка, і оплата через QR", - зазначив Дядюра.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=qX2YR4ww7vA

Теги: #рро
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