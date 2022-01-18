Українські підприємці з початку 2022 року зареєстрували 160 тис. РРО - заступник міністра економіки

Київ. 18 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Підприємці України з початку 2022 року зареєстрували 160 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО), повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

"Хочу подякувати підприємцям - 160 тис. поставили РРО. Щоправда, у нас майже тиждень була проблема, що припинили приймати картку і приймали лише готівку. Хочу попередити: за це передбачено штраф 8500 грн", - сказав він під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок "Три тижні з РРО: політ ненормальний".

Водночас, за даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на сьогодні загальна кількість зареєстрованих РРО перевищує 250 тис.

"Із початку 2022 року середня кількість фіскальних чеків, які видають за день, становить приблизно 5,5 млн. шт. Рік до року цей показник збільшився на 4,6 млн (+511%)", - написав він у Telegram-каналі у вівторок.