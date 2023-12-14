Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

Депутати Київради в четвер 80 голосами затвердили бюджет на 2024 рік, повідомляє пресслужба міської ради.

Згідно з повідомленням, доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, тоді як видатки - 85,3 млрд грн.

Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, з яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, що на 1,6 млрд більше, ніж торік. Надходження від податку на прибуток підприємств також збільшилися порівняно з бюджетом 2023 року до 7,5 млрд грн проти 4,2 млрд грн. Водночас надходження від місцевих податків знижено до 16,8 млрд грн проти 18 млрд грн. Кошти від продажу землі заплановано на рівні 2,8 млрд грн.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти - на неї виділено близько третини міського бюджету, 27,2 млрд грн. На транспорт, дорожнє господарство й зв'язок - 23,8 млрд грн, на житлово-комунальне господарство - 8,2 млрд грн, соціальний захист - 7,8 млрд грн, охорону здоров'я - приблизно 6 млрд грн, культуру і мистецтво - 1,7 млрд грн, фізкультуру і спорт - 1,5 млрд грн, на програму "Захисник Києва" на 2022-2024 роки - 1 млрд грн за рахунок вільного залишку.

"Сьогоднішню роботу міста необхідно планувати в реаліях воєнного стану та регулярних обстрілів ворогом. Наше пріоритетне завдання - забезпечити роботу критичної інфраструктури столиці. Освіта, транспорт, ЖКГ, соцзахист і медицина - ті галузі, які потребують першочергової підтримки", - наведено в пресрелізі слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Депутати також затвердили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки. У пріоритеті програми на наступний рік - створення безпечних умов проживання й переміщення в місті, адаптація та реінтеграція в соціум учасників бойових дій і ВПО, зазначено в повідомленні.

На капітальні видатки за програмою на 2024 рік передбачено 13,3 млрд грн, із них на будівництво й реконструкцію - 6,6 млрд грн, на капітальні ремонти - 6,7 млрд грн.

Близько 5,2 млрд грн буде виділено на об'єкти ЖКГ, із них 1,7 млрд грн - на локалізацію негативного впливу на довкілля полігонів твердих побутових відходів, реконструкцію та будівництво каналізаційних колекторів і об'єктів водопостачання, реконструкцію системи очищення стічних вод.

Згідно з повідомленням, на утеплення фасадів, заміну вікон, ремонт покрівель, капремонти інженерних мереж та індивідуальних теплопунктів, а також капремонти найпростіших укриттів і захисних споруд у житловому фонді передбачено 1,89 млрд грн. На капремонт постраждалих від російської агресії об'єктів теплопостачання - 400 млн грн, модернізацію ліфтів - 504 млн грн.

Також за програмою на наступний рік 3,4 млрд грн передбачено на транспорт і дорожнє господарство, 3,2 млрд грн - на освіту, 953 млн грн - на об'єкти охорони здоров'я, 279,3 млн грн - на соціальний захист.

Як повідомлялося, бюджет Києва на 2023 рік затверджено з доходами 66,3 млрд грн і видатками 65,6 млрд грн.