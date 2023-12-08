Офіс з розвитку індустріальних парків планують створити при Мінекономіки

При Міністерстві економіки України планується створити Офіс з розвитку індустріальних парків (ІП), повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

"Ми плануємо створити Офіс з розвитку індустріальних парків при Мінекономіки України і розпочинаємо з формування Проєктної команди за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Розвиток індустріальних парків в Україні - це насамперед про наповнення їх виробництвами українських та зарубіжних інвесторів, на чому фокусується міністерство за лідерства Юлії Свириденко", - написав Кузьо у фейсбуці.

За його словами, буде залучено найкращих експертів, які допоможуть моніторити й аналізувати діяльність ІП, використовувати найкращий світовий досвід, налагоджувати міжнародні партнерства та системно працювати з місцевими стейкхолдерами: виробниками, девелоперами, керуючими компаніями, громадами.

"Наразі відкрито call для відбору експертів, який триватиме до 17 грудня", - зазначив заступник міністра.

Серед завдань перед Офісом розвитку ІП наступного року, за інформацією Кузьо, - сприяння вдосконаленню нормативно-правового поля з метою зробити індустріальні парки максимально ефективним механізмом розвитку переробної промисловості в Україні.

"У фокусі уваги будуть і спеціальні умови для індустріальних парків за кредитними програмами, і страхування воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство, і прозора реалізація положень законодавства про індустріальні парки в частині держпідтримки", - написав він.

Крім того, передбачається зміцнення співпраці з Агенціями регіонального розвитку, ОДА/ОВА та органами місцевого самоврядування для формування кращого бізнес-клімату для інвесторів, а також спільно з комітетом економічного розвитку Верховної Ради усунення бар'єрів і створення додаткових стимулів для тих, хто готовий вкладати кошти у виробничі проєкти.

"Адже інвестиції, робочі місця, експорт і податки для України - наші головні KPI", - резюмував Кузьо.

Раніше заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський написав у фейсбуці, що в Україні триває "бум" створення та реанімації індустріальних парків.

"Формально це ще нічого не значить, бо головне, скільки заводів буде побудовано та який обсяг інвестицій залучено. Але в майбутньому критична кількість індустріальних парків призведе до загострення конкуренції громад за інвестиції. Найбільш прогресивні керівники громад вже повертаються з-за кордону з попередніми домовленостями з інвесторами, які мають досвід розвитку ІП у своїх країнах", - написав він.

Як повідомлялося, наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено 70 об'єктів. У держбюджеті-2024 вперше закладено 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків.