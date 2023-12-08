Економіка

10:59 08.12.2023

Офіс з розвитку індустріальних парків планують створити при Мінекономіки

2 хв читати

При Міністерстві економіки України планується створити Офіс з розвитку індустріальних парків (ІП), повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

"Ми плануємо створити Офіс з розвитку індустріальних парків при Мінекономіки України і розпочинаємо з формування Проєктної команди за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Розвиток індустріальних парків в Україні - це насамперед про наповнення їх виробництвами українських та зарубіжних інвесторів, на чому фокусується міністерство за лідерства Юлії Свириденко", - написав Кузьо у фейсбуці.

За його словами, буде залучено найкращих експертів, які допоможуть моніторити й аналізувати діяльність ІП, використовувати найкращий світовий досвід, налагоджувати міжнародні партнерства та системно працювати з місцевими стейкхолдерами: виробниками, девелоперами, керуючими компаніями, громадами.

"Наразі відкрито call для відбору експертів, який триватиме до 17 грудня", - зазначив заступник міністра.

Серед завдань перед Офісом розвитку ІП наступного року, за інформацією Кузьо, - сприяння вдосконаленню нормативно-правового поля з метою зробити індустріальні парки максимально ефективним механізмом розвитку переробної промисловості в Україні.

"У фокусі уваги будуть і спеціальні умови для індустріальних парків за кредитними програмами, і страхування воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство, і прозора реалізація положень законодавства про індустріальні парки в частині держпідтримки", - написав він.

Крім того, передбачається зміцнення співпраці з Агенціями регіонального розвитку, ОДА/ОВА та органами місцевого самоврядування для формування кращого бізнес-клімату для інвесторів, а також спільно з комітетом економічного розвитку Верховної Ради усунення бар'єрів і створення додаткових стимулів для тих, хто готовий вкладати кошти у виробничі проєкти.

"Адже інвестиції, робочі місця, експорт і податки для України - наші головні KPI", - резюмував Кузьо.

Раніше заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський написав у фейсбуці, що в Україні триває "бум" створення та реанімації індустріальних парків.

"Формально це ще нічого не значить, бо головне, скільки заводів буде побудовано та який обсяг інвестицій залучено. Але в майбутньому критична кількість індустріальних парків призведе до загострення конкуренції громад за інвестиції. Найбільш прогресивні керівники громад вже повертаються з-за кордону з попередніми домовленостями з інвесторами, які мають досвід розвитку ІП у своїх країнах", - написав він.

Як повідомлялося, наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено 70 об'єктів. У держбюджеті-2024 вперше закладено 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків.

 

Теги: #мінекономіки #індустріальні_парки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 05.12.2023
Піротехніки обстежили в листопаді 2023 р. 17 тис. га пріоритетних до розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

Піротехніки обстежили в листопаді 2023 р. 17 тис. га пріоритетних до розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

15:38 05.12.2023
"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

16:10 29.11.2023
Аванс ЄС за Ukraine Facility на початку 2024 р. може становити EUR7 млрд - заступник міністра економіки

Аванс ЄС за Ukraine Facility на початку 2024 р. може становити EUR7 млрд - заступник міністра економіки

15:37 28.11.2023
Україна цифровізувала надання гарантії на побутову техніку та мобільні телефони

Україна цифровізувала надання гарантії на побутову техніку та мобільні телефони

17:56 27.11.2023
В Україні стартувала акселераційна програма з гуманітарного розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма з гуманітарного розмінування

15:24 25.11.2023
Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист

Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист

11:09 16.11.2023
У наступні 10 років найбільш затребуваними будуть інженери й техфахівці для відновлення ОПК і розвитку військових технологій

У наступні 10 років найбільш затребуваними будуть інженери й техфахівці для відновлення ОПК і розвитку військових технологій

10:10 09.11.2023
Наше завдання - сформувати ринок гуманітарного розмінування в Україні

Наше завдання - сформувати ринок гуманітарного розмінування в Україні

12:26 08.11.2023
Держрезерв реалізує незатребуване майно, термін зберігання якого закінчився

Держрезерв реалізує незатребуване майно, термін зберігання якого закінчився

16:43 06.11.2023
Україна в розмінуванні земель використовуватиме інновації та технології ШІ - міністр економіки

Україна в розмінуванні земель використовуватиме інновації та технології ШІ - міністр економіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

ОСТАННЄ

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

ЄС обмірковує заборону компаніям з РФ і Білорусі використовувати ГТС країн Союзу і резервувати потужності терміналів СПГ - FT

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

"Укренерго" для покриття дефіциту е/е залучило аварійну допомогу з Європи на третину доби, економити ресурс вкрай важливо

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА