Економіка

16:37 04.12.2023

"Тернопільгаз" перейшов в управління "Нафтогазу"

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"Тернопільгаз" перейшов в управління "Нафтогазу"

АТ "Тернопільгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз", повідомила пресслужба компанії в понеділок.

За її даними, підприємство обслуговує близько 200 тис. домогосподарств і 3 тис. юридичних осіб.

Отже, загальна кількість інтегрованих у групу "Нафтогаз" газорозподільних компаній збільшилася до 23.

"Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними", - уточнюється в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

 

Теги: #нафтогаз #тернопільгаз

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