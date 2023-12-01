Економіка

10:19 01.12.2023

Світовий банк затвердив проєкт соцвиплат INSPIRE на $1,2 млрд для України

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Світовий банк затвердив проєкт соцвиплат INSPIRE на $1,2 млрд для України

Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" на суму $1,2 млрд, що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

"Проєкт INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримує уряд Японії", - ідеться в повідомленні банку в п'ятницю.

Зазначено, що заходи проєкту, який впровадить Міністерство соціальної політики України, спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних і патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й торгівлі людьми.

Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включно з державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, житловими субсидіями та допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою охоплення населення ефективною соціальною підтримкою.

"Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців під час найнагальніших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель", - прокоментував проєкт регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Теги: #україна #соцвиплати #світовий_банк #проєкт

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