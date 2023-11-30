Німеччина через KfW надасть Україні ще EUR50 млн гранту на рефінансування "5-7-9"

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав грантову угоду з німецьким державним банком розвитку (KfW) на EUR50 млн на компенсацію витрат відсоткової ставки для малого та середнього бізнесу за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомляє пресслужба відомства в четвер.

"Кошти буде спрямовано на рефінансування витрат за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що дасть змогу й надалі забезпечувати доступ малому та середньому бізнесу до пільгового кредитування", - зазначив Марченко і висловив подяку уряду Німеччини за співпрацю та системну підтримку України.

Він наголосив, що виділені EUR50 млн стануть вагомим внеском в удосконалення наявних програм фінансової підтримки бізнесу.

Міністр також зауважив, що Фонд розвитку підприємництва (ФРП) є ключовою інституцією доступного фінансування для українського бізнесу, спрямованого на відновлення та розвиток підприємництва в умовах воєнного стану.

"Уряд ФРН продовжує підтримувати українську сторону та сприяє подальшим грантам", - зазначила очільниця штабу з питань України Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ) Ульріке Хопп-Нішанка.

Вона нагадала, що торік KfW надав EUR150 млн для програми "5-7-9".

"Ці кошти є важливою складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад EUR600 млн", - зазначила Хопп-Нішанка.