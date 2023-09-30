Українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами в рамках Форуму оборонних індустрій

У рамках першого Форуму оборонних індустрій, який відбувся в Києві 29 вересня, українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Йдеться про угоди та меморандуми щодо виготовлення дронів, ремонту та виробництва бронетехніки і боєприпасів. Серед форматів співпраці - спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Оборонна співпраця з Україною - це рівноцінне партнерство, що посилює всі сторони", - зазначили у відомстві в суботу.

Як наголосили в МЗС, локалізація виробництва в Україні дасть змогу залучати широке коло технологій, ідей, рішень і отримувати озброєння, випробуване в реальних бойових умовах.

29 вересня в Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1), який об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

Форум спільно організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. У заході взяли участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу - як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

"Ключове гасло DFNC1 - будуємо арсенал вільного світу разом, адже свобода потребує сили, щоб захиститися від тиранії", - зазначили в МЗС.