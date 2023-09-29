Нацбанк продовжив обмін монет і купюр зразків до 2003 р. до кінця війни

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення.

"Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території", - повідомив Національний банк України на сайті в п'ятницю.

За інформацією Нацбанку, звернутися з питанням обміну банкнот і монет можна до його відділень у Києві за адресою Контрактова пл., 2А, у Дніпрі - вул. Воскресенська, 13, у Львові - вул. Коперника, 4, в Одесі - вул. Рішельєвська, 8, у Харкові - Театральна пл., 1 і в Хмельницькому - вул. Володимирська, 91.

Обміняти купюри і монети також можна у відділеннях уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк і ПУМБ. Актуальну інформацію, у яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах банків.

У повідомленні наголошують, що громадяни мають можливість обміняти розмінні монети і банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Нацбанк нагадав, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом і вилучаються з готівкового обігу. Також із 1 жовтня 2020 року з обігу вилучають монети номіналом 25 копійок і завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

У центробанку зазначили, що рішення про вилучення з готівкового обігу - частина комплексного рішення щодо оптимізації НБУ номінального ряду банкнот і монет гривні. Очікується, що це підвищить захист і якість грошей, а також спростить готівкові розрахунки.

За даними НБУ, на 29 вересня в обігу ще залишають майже 7,2 млрд монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. При цьому з початку їх вилучення з обігу здійснено обмін майже 220 млн таких монет. Зокрема за останній місяць обміняно понад 3 млн.

Водночас купюр, введених в обіг до 2003 року, залишається майже 1,5% загальної кількості всіх банкнот в обігу. Як зазначає регулятор, за 2020-2023 роки здійснено обмін 400 тис. таких банкнот, зокрема 8,4 тисяч штук - протягом вересня цього року.

За даними НБУ, станом на 1 липня в готівковому обігу перебували 2,431 млрд монет 1 коп., 1,393 млрд монет 2 коп., 1,834 млрд монет 5 коп. і 1,561 млрд монет 25 коп., які вже перестали бути засобом платежу. Загальна їх номінальна вартість - 534,2 млн грн.

НБУ зазначав, що в середньому на українця припадає 66 банкнот і 172 монети.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/obminyati-moneti-dribnih-nominaliv-ta-banknoti-grivni-starogo-dizaynu-mojna-do-kintsya-diyi-voyennogo-stanu-ta-dovshe