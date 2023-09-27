Економіка

14:33 27.09.2023

Український суверенний фонд може об’єднати 76-77 стратегічних компаній – керівник ФДМУ

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Український суверенний фонд може об’єднати 76-77 стратегічних компаній – керівник ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) надалі просуває ідею створення Українського суверенного фонду (УСФ), який може об'єднати 76-77 ключових стратегічних компаній та стати єдиним суб'єктом управління на ринку державного майна, повідомив в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин у Києві на конференції "Реформи державної та комунальної власності: прозорість, ефективність та можливості для приватного сектора".

"На сьогоднішній день у нас майже 90 суб'єктів управління. Фонд держмайна – лише один з 90 суб'єктів, є інші міністерства, відомства, які також управляють, у кожного свої різні стилі, свої різні підходи, і виходить досить така незбалансована ситуація. У цій ситуації ми бажаємо, щоб був єдиний суб'єкт управління, це Український суверенний фонд, який об’єднає під свою парасолю ключові стратегічні компанії, для себе ми їх визначали – це 76-77 компаній, які будуть управлятися за найкращими стандартами", – сказав Федоришин.

За його словами, УСФ буде аналогом Норвезькому пенсійному фонду, під управлінням якого 74 державні компанії, тоді як в Україні досі 1600 державних підприємств.

Керівник ФДМУ також повідомив, що на одному з останніх засідань з Міністерством економіки за результатом тріажу було визначено 107 компаній, які не підлягають приватизації, і щоб закріпити це готується відповідний законопроєкт.

"Ми орієнтуємось безпосередньо на цей список, проситимемо долучитися до обговорення, щоб ці компанії могли потенційно увійти в управління Українського суверенного фонду", – заявив Федоришин.

Серед іншого в.о. Фонду держмайна поінформував, що завдяки уряду з'явилася можливість створити земельний банк, який стане одним із перших активів, який перейде під управління УСФ.

"Крім цього ми паралельно розглядаємо продукт Інвестиційний фонд нерухомості...", - додав Федоришин.

Конференція була організована Верховною Радою та проєктом USAID/UKaid "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" (SOERA).

"Приватизація та ліквідація мають дуже практичні наслідки. Це можливість для приватних підприємців відновити втрати від війни, задовольнити потреби населення, та активно підтримувати післявоєнну економіку. Зменшення кількості державних активів – це зменшення потенціалу для корупції. А це одне із пріоритетних питань для міжнародних та українських інвесторів, донорів та громадян України", – наголосив на конференції заступник керівника проєкту USAID/UKaid Джон Токоліш.

Теги: #фонд #фдм #компанії #федоришин

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