Nestlé в Україні у 2024 р. планує зростання обсягів виробництва

Компанія Nestlé в Україні цього року скоротила темпи зниження обсягів виробництва до 5% з 15% торік, а 2024-го має намір повернутися до зростання, повідомив CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

За його словами, зниження пояснюється втратою 8,8 млн споживачів, які виїхали з країни або залишилися на окупованих територіях, а також тим, що одна з фабрик компанії більшу частину 2022 року не працювала.

Цього самого року Nestlé розпочала будівництво нової фабрики на Волині вартістю 42 млн EUR за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) поруч з уже наявною. Нова фабрика вироблятиме вермішель швидкого приготування та інші продукти харчування, що також створює основу для нарощування виробництва.

Виступаючи на конференції, Дзанеллі зазначив, що в грошовому виразі цього року Nestlé в Україні вже вийшла на стійке двозначне зростання за середнього зростання в секторі FMCG близько 17%.

Він додав, що відновився і збільшується експорт. Так, на Львівській фабриці, яка виробляє, зокрема, й продукцію ТМ "Світоч", його зростання сягнуло 20% до минулого року, переважно за рахунок постачання кави до Болгарії, а також кондитерської продукції. На Волинській фабриці, що виробляє продукти кулінарії, соуси та кетчупи, експорт зріс приблизно на 5%.

На конференції Дзанеллі також наголосив, що компанія в умовах повномасштабної військової агресії сфокусувалася на підвищенні безпеки та підтримці своїх 5500 співробітників в Україні, зокрема на підтримці ментального здоров'я.

CEO зазначив, що нещодавно компанія провела дослідження психологічного стану своїх працівників. За його словами, 46% респондентів повідомили про відчуття депресії або її ризик та необхідність психологічної допомоги, тож компанія продовжить роботу в цьому напрямі.

Він також інформував, що цього року компанія спрямувала близько 8 млн швейцарських франків на благодійність на додачу до 13 млн торік.

Nestlé - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей і домашніх тварин. Має понад 2000 торговельних марок.

Nestlé розпочала діяльність в Україні 1994 року з відкриття представництва, 1998 року придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того самого року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.