Втрати держбюджету України від тіньового ринку тютюнових виробів у 2023 р. можуть сягнути 22 млрд грн - дослідження

Втрати державного бюджету 2023 року від функціонування в Україні тіньового ринку тютюнових виробів можуть сягнути 22 млрд грн порівняно з 19,1 млрд грн роком раніше.

Такий прогноз міститься в дослідженні "Нелегальний ринок тютюнової продукції в умовах повномасштабної війни: виклики та загрози", представленому Українським інститутом майбутнього.

"Прогалини в роботі української системи правоохоронних органів після початку повномасштабного вторгнення РФ дозволили учасникам нелегального ринку тютюнової продукції швидко наростити виробництво та розширити збут своєї продукції. Водночас падіння купівельної спроможності спонукало їх частіше обирати нелегальні, але дешевші сигарети. У підсумку частка нелегальної продукції України 2022 року рекордно зросла, сягнувши 19,9% усього ринку", - ідеться в дослідженні.

Причинами зростання нелегального ринку його автори називають невідповідність між рівнем оподаткування та доходами населення, мінливість та непрогнозованість регуляторної політики, невідповідність покарання масштабам нелегальної діяльності, відсутність координації серед правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою та контрафактом.

Крім того, наголошується, що відповідальність за незаконне виготовлення та збут цигарок неспівмірна з фінансовою вигодою для організованих злочинних груп. Водночас підвищення податкового навантаження на тютюнові вироби випереджає зростання доходів споживачів.

В Українському інституті майбутнього констатували, що 2022 року частка контрафакту і сигарет без акцизних марок із маркуванням Duty free або для експорту, які незаконно реалізують на внутрішньому ринку без сплати податків, сягнула 11,7%. Крім того, 63% усієї нелегальної тютюнової продукції реалізують за допомогою стихійної торгівлі через магазини і кіоски на ринках.

Експерти рекомендують затвердити нову Стратегію протидії незаконному обігу підакцизних товарів, яка має передбачати виважений підхід до питання підвищення акцизів з урахуванням динаміки доходів та купівельної спроможності населення.

Автори дослідження також упевнені в необхідності створити центр, відповідальний за координацію роботи правоохоронних органів, які залучені до протидії незаконному виробництву та обігу підакцизної продукції, посилити відповідальність порушників у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

Незважаючи на ухвалення закону про заборону виробництва в Україні сигарет із маркуванням Duty free під час воєнного стану, слід також ухвалити рішення, що допоможе розв'язати цю проблему після його завершення.

"Необхідне посилення контролю за імпортом та обігом тютюнової сировини, обладнанням для виготовлення сигарет, а також спрощення та систематизація процедури блокування каналів розповсюдження нелегальної продукції через інтернет і посилення контролю за зберіганням та знищенням конфіскованої тютюнової сировини, тютюнових виробів та обладнання", - наголосили в Українському інституті майбутнього.

Наплив тютюнового контрафакту не лише спустошує державну скарбницю, а й дуже боляче б'є по репутації України на міжнародній арені, переконана керівниця напрямів "Оподаткування", "Митна політика" Американської торговельної палати в Україні Оксана Швець.