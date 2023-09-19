Економіка

20:11 19.09.2023

Закупівлі військової техніки з держбюджету в серпні знизилися до 39,9 млрд грн, виплати військовим - до 75,7 млрд грн

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Закупівлі військової техніки з держбюджету в серпні знизилися до 39,9 млрд грн, виплати військовим - до 75,7 млрд грн

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в серпні 2023 року знизилися до 39,9 млрд грн (16,1% усіх видатків) із 46,6 млрд грн (20,1%) у липні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у серпні також дещо зменшилися - до 75,7 млрд грн із 76,9 млрд грн у липні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців у серпні становило 30,5% порівняно з 33,2% у липні та 28,5% у червні. Це пов'язано зі зростанням у серпні видатків загального фонду держбюджету до 248,4 млрд грн після їх зниження до 238,1 млрд грн у липні з 265,1 млрд грн у червні.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в серпні становили 99,1 млрд грн, або 39,9% усіх видатків, порівняно зі 100,5 млрд грн, або 43,4% усіх видатків, у липні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення у восьмому місяці цього року зросло до 41,9 млрд грн (16,9% усіх видатків) із 40,3 млрд грн (17,4%) у липні. Зокрема, 22,6 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (в липні - 22,7 млрд грн), 11,9 млрд грн (12,2 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,7% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,6 млрд грн проти 11,2 млрд грн у липні та 3,3% - на трансферти місцевим бюджетам: 8,1 млрд грн проти 7,9 млрд грн у липні.

Обслуговування держборгу в серпні цього року потребувало 31,6 млрд грн після 11,3 млрд грн у липні і 33 млрд грн у червні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, в серпні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 124,7 млрд грн зі 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні, водночас грантової міжнародної допомоги США не надходило, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн щомісяця.

Дефіцит державного бюджету України в серпні 2023 року становив 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні та 135,1 млрд грн у червні.

Теги: #бюджет #видатки

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