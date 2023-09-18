Економіка

21:30 18.09.2023

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

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Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Запропонована Україною система гарантій контролю експорту зернових на засіданні координаційної ради при Європейській Комісії стала для Словаччини несподіванкою, але після її випробування і перехідного періоду Словаччина буде готова відновити імпорт українських агротоварів, повідомив у понеділок перед вечірнім засіданням аграрних міністрів ЄС у Брюсселі міністр сільського господарства і сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш.

За його інформацією, ухвалена Словаччиною одностороння заборона на імпорт українських сільгосппродуктів була "природною реакцією щодо захисту національного ринку від надмірного імпорту товарів з України" і реакцією на скасування Європейською Комісією обмежувальних заходів.

"Україна сьогодні зробила сюрприз у вигляді деяких гарантій контролю над імпортом зерна на основі ліцензій. Думаю, це (презентацію намірів про запровадження Україною контролю імпорту - ІФ-У) потрібно було надіслати завчасно. Європейська Комісія повинна була зробити якийсь перехідний період, щоб ми могли протестувати цю систему, перевірити, чи ефективна вона і чи є гарантією попередження безконтрольності імпорту", - сказав словацький міністр.

За його інформацією, Словаччина продовжить односторонню заборону на імпорт українського зерна доти, доки не буде оцінено систему гарантій з боку України. Міністерство сільського господарства Словаччини також почне вивчення дії українських гарантій на національному рівні у взаємодії з фінансовим управлінням і митницею.

"Ми підготуємо всю логістику до перевірки. На це піде, можливо, місяць, можливо, два місяці, адже навіть там умови якогось взаємного підтвердження та ухвалення рішень варіюються від п'яти днів до місяця. Це означає, що кожен імпортер, який отримає ліцензію від української сторони, має отримати підтвердження від словацької сторони", - пояснив Біреш.

"Ми завжди очікували, що Україна дасть цьому проєкту гарантію. Ми (коаліція п'яти прифронтових країн - ІФ-У) проведемо зустріч, потім проконсультуємося, пізніше висловимо думку. Адже існує певна система розбіжностей, яка саме система буде використовуватися між українською і словацькою сторонами, зокрема на кордонах. Чи є гарантії, що це зерно кудись не вислизне", - пояснив словацький міністр і додав, що Словаччина розраховувала на проведення консультацій із п'ятьма країнами-членами, перевірку роботи системи гарантій, створення перехідного періоду, і згодом Словаччина буде готова до відновлення імпорту з України.

За інформацією Біреша, переговори коаліції п'яти прифронтових країн - Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії щодо заборони імпорту українських агротоварів тривають.

"Раніше коаліція сповідувала принцип єдності. Болгарія відступила від нього першою. І Румунія не вжила відповідних заходів, - сказав словацький міністр і додав, що Словаччина була здивована розширенням списку заборонених до імпорту українських агротоварів з боку Угорщини.

"Ми абсолютно не були готові до розширення списку заборонених товарів. (...) Угорський колега пояснив це рішення тим, що вони просто дуже стурбовані й іншими товарами, які загрожують угорському ринку, тому розширили список до 24 товарів", - наголосив словацький міністр.

За його інформацією, Словаччина продовжить використовувати діапазон товарів (пшеницю, ріпак, кукурудзу та соняшник - ІФ-У), які наразі розглядаються Європейською Комісією.

Біреш повідомив, що запроваджені односторонні заходи не вплинуть на транзит українських агротоварів "коридорами солідарності". Він послався на інформацію єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховського, який поінформував Європейську комісію про те, що запроваджені обмежувальні заходи, які застосовували в п'яти прифронтових країнах, не обмежили транзит товарів із України. За останні п'ять місяців вони навіть збільшилися.

Коментуючи поданий Україною позов до Світової організації торгівлі, словацький міністр висловив здивування швидкістю дій України.

"Зізнаюся, позов мене здивував і особливо швидкість процедури. Але ми не змінимо свою позицію на цей час, якщо не буде гарантій (контролю імпорту українського зерна - ІФ-У). Ми також можемо повідомити СОТ про наші причини і наші побоювання", - сказав Біреш.

За його словами, Словаччина солідарна з Україною, хоче підтримувати її, однак захист національного ринку є пріоритетом будь-якої держави.

Як повідомлялося, ЄК 15 вересня оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України з деякими умовами, які дадуть змогу уникнути нового стрибка зерна.

ЄК 2 травня ввела тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції, зокрема, пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

 

 

 

Теги: #зерно #словаччина #ембарго

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