Титанова "Велта" продовжує переговори в США про будівництво заводу з підтримкою представників двох партій

Група компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) продовжує переговори в США щодо будівництво заводу з підтримкою представників демократичної та республіканської партій.

"Друзі, другу добу працюю у Вашингтоні над нашим проєктом створення заводу в США. Та й не тільки в США. Намагаюся збудувати справжній титановий міст США-Україна. Подробиці пізніше...", - написав СЕО і співвласник компанії "Велта" Андрій Бродський на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Він зазначив, що наразі подробиці не розголошуються.

"Але зараз можу сказати відповідально - Україна у своїй боротьбі не одна. Такої шаленої справжньої двопартійної підтримки нашої країни майже і не очікував", - додав Бродський.

Як повідомлялося, "Велта" ухвалила рішення через війну побудувати завод із випуску титанових виробів за власною інноваційною технологією у США замість України та ОАЕ, оскільки США є основним і надійним союзником України в боротьбі з російськими загарбниками і провідним лідером у технологіях і виробництві зброї.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).