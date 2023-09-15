Економіка

18:44 15.09.2023

Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

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Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

Проєкт державного бюджету на 2024 рік передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства у справах ветеранів, видатки на програми ветеранської політики в проєкті державного бюджету на 2024 рік збільшено вдвічі: з 6,8 млрд грн до 14,3 млрд грн порівняно з 2023 роком.

Зокрема, у затвердженому проєкті закладено: 2,69 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на впровадження інституту помічника ветерана; 2,5 млрд грн на виконання програм Мінветеранів із надання послуг психологічної реабілітації, професійної адаптації, рекреації ветеранів, членів їхніх родин та сімей полеглих воїнів, а також розвитку адаптивних видів спорту; 247 млн грн передбачено на реалізацію програм підтримки ветеранів державною установою "Український ветеранський фонд"; 515 млн грн передбачено на будівництво й утримання Національного військового меморіального кладовища.

Теги: #ветерани #держбюджет #законопроєкт

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