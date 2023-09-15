Економіка

10:24 15.09.2023

Завдання місцевої влади - ефективно використовувати надані урядом кошти на відновлення регіонів - Шмигаль

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Завдання місцевої влади - ефективно використовувати надані урядом кошти на відновлення регіонів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на завданні місцевої влади ефективно використовувати кошти, які виділяє уряд на відновлення регіонів.

"На швидке відновлення регіонів Уряд вже виділив 60 млрд грн, завдання місцевих влад - їх ефективне використання", - написав Шмигаль у п'ятницю в телеграм-каналі за підсумками засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади.

За його словами, для Харківської області уряд виділив 3,56 млрд грн із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення, розподілено 4,4 млрд грн цільових субвенцій, а також із резервного фонду область отримала 1,3 млрд грн на будівництво фортифікацій.

"Харківська область є лідером за поданими заявами на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло "єВідновлення": понад 16 тис. заяв. Водночас потрібно прискорити роботу місцевих комісій для обробки заяв", - наголосив він.

Щодо розмінування, за словами прем'єра, загалом до процесу в країні залучено 26 машин, з яких у Харківській області - шість, але уряд у постійному діалозі з партнерами для постачання нової техніки.

"Наголосив також на пріоритетних видатках для місцевих бюджетів: безпека та оборона, соціальна допомога, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #відновлення #шмигаль

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