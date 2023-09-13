Економіка

10:32 13.09.2023

НКЦПФР вирішила призупинити ліцензію ФК "Житло-Капітал" - голова ФК

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення призупинити ліцензію фінансової компанії (ФК) "Житло-Капітал", що управляє фондом фінансування будівництва низки житлових комплексів, зокрема й колишніх об'єктів "Укрбуду", повідомив керівник ФК Дмитро Гонтар.

"Сьогодні мені повідомили, що НКЦПФР ухвалила рішення щодо призупинення ліцензії "Житло-Капітал". Ми бачимо в цьому рішенні неправомірні дії, тому оскаржуватимемо це рішення через суд із забезпеченням позову", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Гонтар додав, що наразі рішення повідомили на словах, компанія продовжує роботу і виконання своїх обов'язків перед інвесторами, яких налічується близько 9 тис.

На сайті НКЦПФР повідомлень про зупинення ліцензії ФК "Житло-Капітал" або ухвалення такого рішення немає.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", що дало право інвесторам "Укрбуду" претендувати на відшкодування. 30 серпня 2023 року за участю ТОВ "ФК "Житло-Капітал" відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Укрбуд девелопмент", яке перебуває в процедурі банкрутства.

 

 

Теги: #нерухомість #ліцензія #нкцпфр #житло_капітал

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