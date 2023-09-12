Економіка

17:03 12.09.2023

Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

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Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону входить у свою фінальну стадію.

"Трохи більше місяця залишилося до початку опалювального сезону. Другого за час повномасштабної війни. І не менш складного, ніж минулорічний. Ворог знову хоче використати холод і темряву як зброю. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр розповів, що на сьогодні відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два стануть до ладу до старту опалювального сезону, у результаті чого їхня загальна потужність становитиме 7,8 ГВт.

"Робимо важливий крок до енергонезалежності - на Рівненській АЕС почали завантажувати нове ядерне паливо компанії Westinghouse замість російської монополії на подібні види палива. Європа разом з Україною мають усунути РФ з цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози", - додав він.

Також, за словами прем'єра, Міністерство енергетики взяло на себе зобов'язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Крім того, він зазначив, що близько 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.

"Гідроелектростанція. Відремонтовано і перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт. За даними Міненерго, в систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей. Також до зими готово 15,2 тис. котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків і лікарень. Через місяць має бути 100%", - наголосив прем'єр.

Серед іншого Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення всіх підготовчих робіт до настання холодів, а там, де це потрібно, слід пришвидшитись, щоб устигнути вчасно ввімкнути людям тепло.

"Один із пріоритетів - це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна й системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Ми робимо проєкти, які ще ніхто у світі не робив. За тижні встановлюємо й ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки", - розповів глава уряду.

Шмигаль також підтвердив, що ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Теги: #опалювальний_сезон #шмигаль

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