Голова Dragon Capital знову радить державі якнайшвидше розпочати продаж Сенс Банку

Голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала підтверджує свою зацікавленість у купівлі націоналізованого Сенс Банку і радить державі не відкладати його продаж, прогнозуючи наявність й інших претендентів.

"Моя порада знайти радника якнайшвидше і виставити його на продаж... Думаю, це буде відкритий конкурс, буде багато інвесторів, і ми будемо одним із них", - сказав він на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" в Києві на початку цього тижня.

Фіала пояснив, що після націоналізації Сенс Банку в держави вже п'ять банків, і необхідність в одночасному їх утриманні відсутня, зокрема через ризик неефективного управління.

Голова Dragon Capital зазначив, що, на відміну від 2015 року, наразі фінансовий сектор міцний, добре капіталізований і завдяки хорошій ставці НБУ матиме історичний прибуток.

За його словами, з іншого боку, у потенційних покупців багато ліквідності, тому вони можуть розглянути можливість купівлі націоналізованих активів підсанкційних російських власників.

Dragon Capital до війни купила Юнекс Банк, який на середину цього року за розміром загальних активів був 42-м (9,94 млрд грн) серед 65 українських банків, тоді як Сенс Банк 11-м (96,62 млрд грн).

Раніше Фіала зазначав, що вже має напоготові команду, яка управлятиме Сенс Банком, зокрема йдеться про голову правління та міноритарного акціонера Юнекс Банку Івана Світека, який із 2017-го до 2019 року очолював Альфа-Банк, включно з періодом його злиття з Укрсоцбанком.

Після націоналізації Сенс Банку новий голова правління Дмитро Кузьмін звільнився з нього через три тижні після призначення державою.

Водночас у середині червня прямий мажоритарний акціонер Сенс Банку ABH Holdings SA (ABHH, Люксембург), підконтрольний власникам "Альфа-Групп", які потрапили під санкції, анонсував міжнародний арбітраж у межах двосторонньої угоди про захист інвестицій Бельгія-Люксембург-Україна в разі націоналізації Сенс Банку.