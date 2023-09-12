Економіка

13:01 12.09.2023

Мінфін України хоче підвищити ефективність використання зовнішнього фінансування

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Мінфін України хоче підвищити ефективність використання зовнішнього фінансування

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціює дискусію про те, "яку макростабільність хочемо бачити" і як зробити максимально ефективним використання масштабного зовнішнього фінансування України.

"Банальне проїдання ніколи ні до чого не приводить, необхідно створити умови, щоб ці гроші працювали на економіку України", - сказав він на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" в Києві на початку цього тижня.

Глава Мінфіну висловив незадоволення поточним станом справ, коли, крім покриття дефіциту держбюджету, основними результатами зовнішньої допомоги є збільшення міжнародних резервів, виплата боргів і зростання імпорту, вважаючи такі результати недостатніми. Марченко додав, що його також непокоїть зміцнення гривні, фундаментальні чинники для якого відсутні.

За словами міністра, необхідно створити умови для використання цих коштів для зростання економіки і створення доданої вартості в країні.

Марченко зазначив, що планує провести цю дискусію з Національним банком і Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, зовнішнє фінансування держбюджету цього року становило на 5 вересня $29,7 млрд порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік. Загалом за підсумками року планується залучити понад $42 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Теги: #марченко #мінфін

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