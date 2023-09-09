Економіка

20:41 09.09.2023

Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

2 хв читати
Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

Міністерство економіки підвищило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) 2023 року до 4%, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в Києві в суботу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Цього року ми вважаємо, що зростання ВВП буде 4%, хоча песимісти вважають, що 3%... Ми зберегли макростабільність, це база для подальшого відновлення України", - сказала вона.

Свириденко уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що уряд ще не затвердив прогноз на 2024 рік, тоді як Національний банк України очікує зростання ВВП на 3,5%, а 2025 року - до 6,8%.

"Ми завжди більш оптимістичні, ніж Нацбанк", - водночас зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки.

Вона додала, що інфляція, за прогнозом НБУ, цього року сповільниться до 10,6%, а базова інфляція - до 9%.

У виступі перша віцепрем'єрка також нагадала, що нещодавно НБУ знизив облікову ставку до 22% річних.

"Як учасниця цієї дискусії скажу, що я виступала за більше зниження. Я думаю, що наша макроекономічна ситуація дозволяє нам бути більш гнучкими, але, як завжди, реалістичними", - зазначила Свириденко.

За її словами, Мінекономіки бачить поліпшення в агросекторі, а також розраховує, що в листопаді буде створено робочий інструмент військового страхування зусиллями як українського уряду, так і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Перша віцепрем'єрка наголосила, що уряд також активно працює над чотирирічним планом розвитку в межах заявленої ЄС програми Ukraine Facility, яка запрацює вже від початку 2024 року і стане основою подальшого зростання її економіки.

Як повідомлялося, Мінекономіки в червні дещо погіршило прогноз ВВП на цей рік - із 3,2% до 2,8% у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС і песимістичними очікуваннями щодо майбутнього врожаю. За словами директорки департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталії Горшкової, на початку серпня відомство вже припускало зростання економіки 2023 року на 5%, але поки що консервативно зберігало оцінку 2,8% із урахуванням наявних ризиків. На той час Мінекономіки прогнозувало прискорення зростання ВВП наступного року до 5% за уповільнення інфляції до 10,8%.

Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України 2023 року з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%, а наступного - до 8,5%.

Інфляція в Україні за підсумками серпня знизилася в річному вираженні до 8,6%.

 

 

Теги: #ввп #макропрогноз #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 04.09.2023
Україна планує цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна

Україна планує цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна

13:09 20.08.2023
Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% - ІЕД

Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% - ІЕД

11:12 08.08.2023
Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

13:05 04.08.2023
Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

01:34 04.08.2023
Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

08:14 02.08.2023
Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

11:24 27.07.2023
Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

07:47 25.07.2023
Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022

12:28 07.07.2023
Уряд США підтримає Україну в розвитку ринку страхування - Свириденко

Уряд США підтримає Україну в розвитку ринку страхування - Свириденко

15:18 05.07.2023
Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

Кириленко очолив АМКУ

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня - Шмигаль

ОСТАННЄ

Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

IDS Ukraine закликає державу прискорити націоналізацію 49,99% частки компанії, яка належить підсанкційним акціонерам

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

Обмежувальні заходи щодо українського зерна навели лад у ЄС - єврокомісар із сільського господарства

Місцева влада й архітектори знову виступили проти законопроєкту про реформу містобудування

Внутрішній туризм підтримують 45% опитаних українців - ДАРТ

НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

ДТЕК виконав половину запланованих на рік ремонтів енергоблоків ТЕС

Україна у четвер суттєво збільшила експорт електроенергії та відмовилася від її імпорту

Шмигаль, представляючи нового голову АМКУ: Ринкова економіка і вільна конкуренція відіграють одну з визначальних ролей на шляху до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА