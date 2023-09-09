Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

Міністерство економіки підвищило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) 2023 року до 4%, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в Києві в суботу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Цього року ми вважаємо, що зростання ВВП буде 4%, хоча песимісти вважають, що 3%... Ми зберегли макростабільність, це база для подальшого відновлення України", - сказала вона.

Свириденко уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що уряд ще не затвердив прогноз на 2024 рік, тоді як Національний банк України очікує зростання ВВП на 3,5%, а 2025 року - до 6,8%.

"Ми завжди більш оптимістичні, ніж Нацбанк", - водночас зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки.

Вона додала, що інфляція, за прогнозом НБУ, цього року сповільниться до 10,6%, а базова інфляція - до 9%.

У виступі перша віцепрем'єрка також нагадала, що нещодавно НБУ знизив облікову ставку до 22% річних.

"Як учасниця цієї дискусії скажу, що я виступала за більше зниження. Я думаю, що наша макроекономічна ситуація дозволяє нам бути більш гнучкими, але, як завжди, реалістичними", - зазначила Свириденко.

За її словами, Мінекономіки бачить поліпшення в агросекторі, а також розраховує, що в листопаді буде створено робочий інструмент військового страхування зусиллями як українського уряду, так і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Перша віцепрем'єрка наголосила, що уряд також активно працює над чотирирічним планом розвитку в межах заявленої ЄС програми Ukraine Facility, яка запрацює вже від початку 2024 року і стане основою подальшого зростання її економіки.

Як повідомлялося, Мінекономіки в червні дещо погіршило прогноз ВВП на цей рік - із 3,2% до 2,8% у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС і песимістичними очікуваннями щодо майбутнього врожаю. За словами директорки департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталії Горшкової, на початку серпня відомство вже припускало зростання економіки 2023 року на 5%, але поки що консервативно зберігало оцінку 2,8% із урахуванням наявних ризиків. На той час Мінекономіки прогнозувало прискорення зростання ВВП наступного року до 5% за уповільнення інфляції до 10,8%.

Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України 2023 року з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%, а наступного - до 8,5%.

Інфляція в Україні за підсумками серпня знизилася в річному вираженні до 8,6%.