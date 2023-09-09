Економіка

13:15 09.09.2023

Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

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Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

Необхідність перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) і проведення відкритих конкурсів на голів Державної податкової та Державної митної служб обговорили представники найбільших бізнес-асоціацій на зустрічі із заступником керівника Офісу президента (ОП) Ростиславом Шурмою 8 вересня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ОП у суботу.

У Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), зокрема, заявили, що ключове для бізнесу питання - це перевантаження БЕБ: необхідне прозоре, чесне та неупереджене проведення конкурсу і на посаду нового голови бюро, і на всі посади навіть рядового складу, які робитимуть акцент у роботі на ефективній боротьбі з тіньовим бізнесом, непрозорими "схемами", протидії корупції.

Також ЄБА порушила питання збільшення випадків втручання в роботу прозорого бізнесу деяких органів, зокрема, представників Нацполіції шляхом проведення перевірок безпосередньо в офісах компаній.

Спілка українських підприємців (СУП) запропонувала запровадити норму щодо послідовності проведення слідчих дій у кримінальних справах щодо економічних злочинів: незважаючи на ухвалення відповідних стандартів розслідування, їх ігнорують, оскільки вони не внесені до КПК України та мають рекомендаційний характер.

На думку СУП, чітке дотримання затверджених стандартів дасть змогу ефективно розслідувати справи, доводити їх до суду з ухваленням відповідних рішень, прибере надумані та безпідставні кримінальні провадження, які використовуються як тиск на бізнес або інструмент недобросовісної конкуренції.

Представники Американської торговельної палати, своєю чергою, звернули увагу на такі питання, як забезпечення експорту зерна з глибоководних морських портів, боротьбу з незаконним ринком тютюнових виробів, захист інвестицій.

"Нам необхідно тримати руку на пульсі та мати постійний зріз ситуації в реальному секторі. Я з перших вуст почув про те, що відбувається і які конкретно точкові дії потрібно робити. Також відбувалася комунікація з нашого боку - ми донесли наші плани і протестували їхню коректність", - прокоментував зустріч Шурма.

Теги: #бізнес #опу

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