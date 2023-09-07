Економіка

12:14 07.09.2023

Шмигаль, представляючи нового голову АМКУ: Ринкова економіка і вільна конкуренція відіграють одну з визначальних ролей на шляху до ЄС

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Шмигаль, представляючи нового голову АМКУ: Ринкова економіка і вільна конкуренція відіграють одну з визначальних ролей на шляху до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив колективу нового голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка.

"Ринкова економіка і вільна конкуренція відіграють одну з визначальних ролей на шляху до ЄС. І тут важлива роль Антимонопольного комітету. Зазначив про це під час представлення колективу АМКУ нового керівника - Павла Кириленка. Сьогодні перед комітетом стоять важливі завдання. У суспільстві є значний запит на справедливість і доброчесність. Зокрема, справедливість та доброчесність бізнесу. Бізнес має працювати відповідально, працювати заради перемоги", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що захист економічної конкуренції залишається на порядку денному держави.

"У межах зобов'язань України перед партнерами, зокрема МВФ, ми домовлялись про покращення роботи АМКУ в частині сприяння ринковій конкуренції, особливо на етапі післявоєнної відбудови", - додав він.

Шмигаль також нагадав, що зміни в роботі АМКУ є частиною євроінтеграційних прагнень, зокрема, Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомлялося, Кириленка, який раніше очолював Донецьку обласну військову адміністрацію, було призначено на посаду голови АМКУ відповідною постановою Верховної Ради 6 вересня.

Теги: #амку #кириленко #завдання

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