Економіка

15:09 06.09.2023

ЄК шукає рішення щодо українського експорту зерна, яке буде прийнятним для Києва і країн ЄС, - заступник глави ЄК

2 хв читати
ЄК шукає рішення щодо українського експорту зерна, яке буде прийнятним для Києва і країн ЄС, - заступник глави ЄК

Виконавчий заступник глави Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс заявив, що в Брюсселі триває пошук рішення для експорту української сільгосппродукції, яке може задовольнити сторони.

"Наша позиція дуже чітка. Ми шукаємо рішення, яке задовольнить усі зацікавлені сторони. Ми зробили ініціативу "коридорів солідарності", щоб дозволити Україні експортувати через них замість чорноморських маршрутів. І щодо можливостей (експорту), ми досить близькі до загальних обсягів українського експорту сільськогосподарських продуктів. Сподіваємося, що за найближчий рік обсяги експорту становитимуть 4,7 млн тонн на місяць", - сказав Домбровскіс у середу на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, просування до таких обсягів триває успішно. Відбувається пошук рішення консенсусом, яке допоможе уникнути можливих позовів, ініційованих Україною, у Світовій організації торгівлі, тому що ЄС прихильний допомозі Києву. Але при цьому треба проявити увагу до занепокоєння п'яти прикордонних країн і шукати прийнятне для всіх рішення, додав Домбровскіс.

Він повідомив про дискусію, що відбулася в середу, щодо "коридорів солідарності", а також щодо питання імпорту українських сільськогосподарських продуктів до Європейського Союзу, зокрема до сусідніх з Україною країн. "Роботу буде продовжено через координаційну платформу за участю України та зацікавлених країн", - сказав він.

За його словами, ця робота триватиме найближчими днями й тижнями з огляду на закінчення 15 вересня терміну дії автономних торговельних заходів, які передбачають тимчасову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Напередодні на неформальній Раді ЄС у Кордові член ЄК із сільського господарства Януш Войцеховський висловився за продовження цих заходів до кінця року й повідомив, що Єврокомісія обговорить це питання 6 вересня.

Теги: #єк #домбровскіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 31.08.2023
Шмигаль обговорив із Домбровскісом експорт української аграрної продукції

Шмигаль обговорив із Домбровскісом експорт української аграрної продукції

15:53 21.06.2023
Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

Україна підготує середньостроковий план реконструкції - віцепрезидент Єврокомісії

17:55 14.06.2023
ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

08:43 06.06.2023
Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

14:31 17.04.2023
ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

19:07 14.03.2023
Єврокомісія запускає навчальний курс з інклюзивної реконструкції для українських муніципалітетів

Єврокомісія запускає навчальний курс з інклюзивної реконструкції для українських муніципалітетів

07:50 11.03.2023
Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

20:18 01.03.2023
Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

08:21 03.02.2023
Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

15:45 02.02.2023
Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку – Домбровскіс

Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку – Домбровскіс

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кириленко очолив АМКУ

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня - Шмигаль

ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна - нардеп

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із Блінкеном посилення співпраці з американським бізнесом

Кошти з оплати киянами послуг гарячого водопостачання та опалення використовуються для придбання запасів газу на зиму - КМДА

За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн допомоги - Кубраков

Кириленко очолив АМКУ

ТРЦ Blockbuster Mall буде перезапущено 1 грудня

Україна звернеться до СОТ зі скаргою в разі продовження заборони на імпорт українських с/г продуктів після 15 вересня - торгпред України

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня - Шмигаль

До початку опалювального сезону завершиться реконструкція найбільшої тепломагістралі на Подолі - Кличко

Фонд енергоефективності у партнерстві з Глобус банком відновив кредитування ОСББ за програмою "Енергодім"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА