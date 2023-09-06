За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн допомоги - Кубраков

Грошову допомогу за програмою "єВідновлення" отримали 12,1 тис. українців, загальна сума виплат сягнула 1 млрд грн, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"На цей момент отримали виплати 12 146 людей, які подали заявки. Загалом таких понад 41 тис. Традиційно звертаюсь до місцевої влади - у ваших силах пришвидшити роботу комісій", - наведено слова Кубракова в пресрелізі.

За його даними, найбільше заявок надійшло з деокупованих областей і регіонів, розташованих поблизу кордону з РФ. Зокрема, 17 тис. заявок зареєстровано в Харківській громаді, 3 тис. - в Ірпінській, 1,6 тис. - Ізюмській, 1,3 тис. - Миколаївській, 1,3 тис. - Балаклійській.

Згідно з пресрелізом, 35% учасників програми - українці, яким понад 60 років.

Дві третіх виплачених коштів було витрачено в невеликих місцевих магазинах, зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 24 серпня 2023 року українці, які отримали компенсацію за програмою "єВідновлення", здійснили 7,719 тис. угод на суму 94 млн грн.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".