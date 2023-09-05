Економіка

14:47 05.09.2023

Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна - нардеп

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Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна - нардеп

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова із займаної ним посади керівника Фонду державного майна (ФДМ).

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 9678 загалом підтримали 302 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав звільнення з посади голови ФДМУ Рустема Умєрова. За - 302. Чекаємо сьогодні внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра - голосування", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 вересня 2022 року призначила колишнього народного депутата, члена фракції "Голос" Рустема Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна (ФДМ).

Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.

В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена Постійної делегації в Раді Європи і співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розроблення державної стратегії деокупації Криму і Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

 

Теги: #умеров #фдм

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