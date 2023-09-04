Економіка

15:51 04.09.2023

Україна розраховує на сприяння Болгарії на рівні ЄС у знятті будь-яких обмежень на експорт українського зерна - Шмигаль

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Україна розраховує на сприяння Болгарії на рівні ЄС у знятті будь-яких обмежень на експорт українського зерна - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Болгарії Николаєм Денковим експорт української аграрної продукції.

"Перша розмова з прем’єр-міністром Болгарії Николаєм Денковим. Цінуємо активну позицію болгарського уряду щодо посилення підтримки України в боротьбі з російським агресором. Вдячні за надання військової допомоги та готовність долучитися до практичної реалізації пунктів Формули миру президента України, зокрема щодо продовольчої безпеки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, сторони обговорили експорт української аграрної продукції.

"Будемо вдячні болгарській стороні за сприяння на рівні Євросоюзу в розширенні європейських коридорів солідарності та зняття будь-яких обмежень на експорт зерна", - додав Шмигаль.

Глава українського уряду також заявив, що розраховує на подальше посилення співпраці між країнами.

 

Теги: #зерно #експорт #болгарія #шмигаль

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