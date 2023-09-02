"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, своєчасно виплатила черговий піврічний купон за єврооблігаціями-2027 та продовжує виконувати свої боргові зобов'язання попри війну в Україні.

"Усі виплати йдуть за планом. Нічого не змінилося в підході групи до обслуговування кредитного портфеля - "Метінвест" дотримується всіх зобов'язань перед кредиторами", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії у відповідь на запит.

У компанії уточнили, що термінів виплат за облігаціями та відсоткової ставки повністю дотримуються, і їх зазначено у відповідній документації на корпоративному сайті.

Згідно з інформацією на сайті, обсяг єврооблігацій-2027 в обігу становить $332,354 млн, що за відсоткової ставки 7,65% річних виводить на виплату купона приблизно $12,7 млн. Термін виплати - 1 вересня.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. у квітні 2023 року повідомив про повні та своєчасні фінальні виплати за єврооблігаціями-2023 року на суму $145 млн. Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков тоді зазначив, що погашення облігацій є значним досягненням в умовах війни, яка триває, і важливою подією серед корпоративних емітентів, пов'язаних з Україною.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch, підтвердивши рейтинг "Метінвесту" "ССС" у середині липня, зазначило, що залишок грошових коштів групи на кінець 2022 року ($349 млн) і прогнозований Fitch позитивний вільний грошовий потік були достатніми для погашення боргу в 2023 році ($193 млн). За його даними, наступний великий термін погашення - червень 2025 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.