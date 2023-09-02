Економіка

14:18 02.09.2023

"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

2 хв читати
"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, своєчасно виплатила черговий піврічний купон за єврооблігаціями-2027 та продовжує виконувати свої боргові зобов'язання попри війну в Україні.

"Усі виплати йдуть за планом. Нічого не змінилося в підході групи до обслуговування кредитного портфеля - "Метінвест" дотримується всіх зобов'язань перед кредиторами", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії у відповідь на запит.

У компанії уточнили, що термінів виплат за облігаціями та відсоткової ставки повністю дотримуються, і їх зазначено у відповідній документації на корпоративному сайті.

Згідно з інформацією на сайті, обсяг єврооблігацій-2027 в обігу становить $332,354 млн, що за відсоткової ставки 7,65% річних виводить на виплату купона приблизно $12,7 млн. Термін виплати - 1 вересня.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. у квітні 2023 року повідомив про повні та своєчасні фінальні виплати за єврооблігаціями-2023 року на суму $145 млн. Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков тоді зазначив, що погашення облігацій є значним досягненням в умовах війни, яка триває, і важливою подією серед корпоративних емітентів, пов'язаних з Україною.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch, підтвердивши рейтинг "Метінвесту" "ССС" у середині липня, зазначило, що залишок грошових коштів групи на кінець 2022 року ($349 млн) і прогнозований Fitch позитивний вільний грошовий потік були достатніми для погашення боргу в 2023 році ($193 млн). За його даними, наступний великий термін погашення - червень 2025 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

 

Теги: #єврооблігації #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 01.09.2023
"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

18:32 31.08.2023
"Метінвест" передав військовим антидронову рушницю за більше ніж 700 тис. грн, яка приземляє ворожі апарати

"Метінвест" передав військовим антидронову рушницю за більше ніж 700 тис. грн, яка приземляє ворожі апарати

02:42 31.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

19:42 30.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажу української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажу української металопродукції - СЕО

13:54 28.08.2023
Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

13:36 25.08.2023
"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

11:39 24.08.2023
"Метінвест" за 1,5 року війни спрямував на підтримку України 4 млрд грн, поступово нарощуючи виробництво

"Метінвест" за 1,5 року війни спрямував на підтримку України 4 млрд грн, поступово нарощуючи виробництво

15:44 23.08.2023
"Метінвест" придбав для воїнів "Азова" партію авто та обладнання на 40 млн грн

"Метінвест" придбав для воїнів "Азова" партію авто та обладнання на 40 млн грн

23:57 16.08.2023
"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

17:49 16.08.2023
Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запаси іноземного газу в ПСГ України за результатами серпня збільшилися майже в 2,5 раза

Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня

Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

НАЗК внесло PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

ОСТАННЄ

Запаси іноземного газу в ПСГ України за результатами серпня збільшилися майже в 2,5 раза

Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня

"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

Податкові надходження від представників туристичної галузі в I півріччі зросли в столиці та 14 регіонах України - ДАРТ

Систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад планують запровадити з 1 січня 2024 року

Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української агропродукції до країн Європи - Шмигаль

Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

Начальник ОВА: У Херсонській області вже зібрали 590 тонн кавунів і динь

"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА