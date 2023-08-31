Економіка

17:29 31.08.2023

Для компенсації транзиту українського зерна до портів Балтії потрібно EUR600 млн - єврокомісар

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Для компенсації транзиту українського зерна до портів Балтії потрібно EUR600 млн - єврокомісар

Незважаючи на те, що за 15 днів мають повністю відкритися кордони в торгівлі Європейського Союзу з Україною, Європейська комісія (ЄК) досі не має чіткого рішення щодо того, чи буде продовжено тимчасову заборону на імпорт деяких сільгосптоварів з України до п'яти прифронтових країн, повідомив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський під час засідання в Європарламенті в четвер.

"Якщо цю заборону не буде продовжено, у нас виникнуть проблеми", - заявив він, наголосивши, що це лише його особиста позиція з цього питання.

На його думку, для запобігання новій можливій кризі на ринку зерна ЄС у контексті торгівлі з Україною, особливо в прифронтових країнах, він запропонував субсидувати транзит українського зерна до портів Балтії на рівні EUR30/тонна.

"Ці гроші - сума в EUR600 млн - надійдуть із бюджету ЄС. Умовою їх виділення стане зобов'язання України знайти одержувача своїх товарів у третіх країнах", - пояснив єврокомісар.

Він пояснив, що українське зерно залишається в Європі, оскільки вартість транспортування через порти Балтії до третіх країн надто висока. У результаті треті країни воліють купувати дешевше російське зерно. Тому допомога ЄС Україні у вигляді субсидії на транспортні витрати є найкращим, на думку комісара, рішенням на цей момент, яке, за словами Войцеховського, підтримує і українська сторона, і представники п'яти прифронтових держав.

"Покупці з країн за межами Європи тоді почнуть розплачуватися за купівлю зерна з України. Ця пропозиція також має сенс лише тоді, коли тимчасову заборону на імпорт до п’яти прифронтових країн буде продовжено", - наголосив Войцеховський, відзначивши водночас перспективу продовження та підтримки транзиту українських товарів через ЄС.

У разі ухвалення іншого рішення, на його думку, українське зерно знову заполонить згадані ринки прифронтових країн, і лише частина його експортуватиметься в треті країни.

Депутати Європарламенту запитали Войцеховського, чи не буде кращим рішенням для ЄС просто в рамках допомоги Україні купити українське зерно, а потім пожертвувати його тим, хто голодує, що вселило б упевненість, що воно не залишиться в ЄС. На це Войцеховський відповів, що таке рішення занадто дорого обійдеться для бюджету ЄС.

Зі свого боку члени комітету із сільського господарства Європарламенту зазначили, що за час, який минув із моменту запровадження обмежувальних заходів щодо українських сільгосптоварів, мало що було зроблено для поліпшення функціонування коридорів солідарності та розвитку портової інфраструктури.

Як повідомлялося, Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів зазначеними країнами.

Теги: #зерно #транзит #компенсації

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