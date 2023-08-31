Економіка

10:09 31.08.2023

Президент підписав закон про оптимізацію структури ОГТСУ

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Президент підписав закон про оптимізацію структури ОГТСУ

Президент України Володимир Зеленський у середу підписав закон №9311-1д про оптимізацію структури власності "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ), свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт ухвалили 28 липня у другому читанні 250 голосами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав його 10 серпня.

Як повідомлялося, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому й було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула з вирішенням цього питання.

Очікувалося, що корпоративні права ОГТСУ будуть передані Міністерству енергетики від "МГУ" до кінця липня 2023 року. У цей же термін передбачалося затвердити погоджений з Energy Community новий статут оператора. Крім того, до кінця жовтня цього року планується провести конкурсний відбір і призначення нової наглядової ради ОГТСУ.

Відповідні "маяки" передбачені в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Схвалені 25 липня комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг поправки до другого читання стосуються зміни процедури зміни власності, зокрема, уточнень за статутним капіталом, а також непроведення перевірок на час проведення реструктуризації та соціальних гарантій щодо співробітників "МГУ", які звільняються.

Крім того, поправки до ухваленого в першому читанні законопроєкту передбачають можливість виробництва ОГТСУ електроенергії на своїх електроустановках із власного газу, щоб у критичні періоди ця електрогенеруюча потужність могла залучатися для балансування енергосистеми.

Теги: #закон #огтсу

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