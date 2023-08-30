ТЦ Rive Gauche призупинив роботу внаслідок пошкоджень від уламків ракети
ТЦ Rive Gauche (Київ, вул. Здолбунівська, 17) призупинив роботу внаслідок пошкоджень даху уламками російської ракети, повідомила пресслужба ТРЦ.
Під час російської повітряної атаки на Київ 30 серпня уламки ворожої ракети влучили в дах магазину на вул. Здолбунівська, 17.
"ТЦ Rive Gauche тимчасово не працюватиме. Будемо намагатися якнайшвидше полагодити пошкодження", - повідомила СЕО компанії "Nhood Україна" Анна Корягіна.
У пресслужбі Auchan, якірного орендаря ТРЦ, агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що повне відновлення "триватиме місяці і обійдеться в десятки мільйонів гривень".
"Потрібно відновлювати покрівлю, вентиляційну систему, пошкоджені металеві конструкції і невелику частину виробничих цехів. Але спочатку ми очікуємо результатів експертизи. Якщо не буде ризику для клієнтів і співробітників - ми зможемо відгородити цю зону і запустити роботу магазину, паралельно продовжувати ремонтні роботи", - повідомили у пресслужбі Auchan.
Як повідомлялося, запуск першої фази ТРЦ Rive Gauche площею 30 тис. кв. м відбувся в березні 2018 року. Друга фаза передбачає розширення загальної площі до 185 тис. кв. м.
Nhood Ukraine ("НУУД Україна" (до лютого 2021 року Ceetrus Ukraine) - міжнародний девелопер торговельних центрів і ритейл-парків в Україні. Керує п'ятьма наявними торговими галереями та ритейл-парком. У стадії розробки перебувають три великі проєкти: ТРЦ Rive Gauche і Retail Park 2 (обидва - Київ), а також ТРЦ OVI (Одеса) - загальною площею понад 200 тис. кв. м.