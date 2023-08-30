Економіка

12:43 30.08.2023

ТЦ Rive Gauche призупинив роботу внаслідок пошкоджень від уламків ракети

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ТЦ Rive Gauche (Київ, вул. Здолбунівська, 17) призупинив роботу внаслідок пошкоджень даху уламками російської ракети, повідомила пресслужба ТРЦ.

Під час російської повітряної атаки на Київ 30 серпня уламки ворожої ракети влучили в дах магазину на вул. Здолбунівська, 17.

"ТЦ Rive Gauche тимчасово не працюватиме. Будемо намагатися якнайшвидше полагодити пошкодження", - повідомила СЕО компанії "Nhood Україна" Анна Корягіна.

У пресслужбі Auchan, якірного орендаря ТРЦ, агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що повне відновлення "триватиме місяці і обійдеться в десятки мільйонів гривень".

"Потрібно відновлювати покрівлю, вентиляційну систему, пошкоджені металеві конструкції і невелику частину виробничих цехів. Але спочатку ми очікуємо результатів експертизи. Якщо не буде ризику для клієнтів і співробітників - ми зможемо відгородити цю зону і запустити роботу магазину, паралельно продовжувати ремонтні роботи", - повідомили у пресслужбі Auchan.

Як повідомлялося, запуск першої фази ТРЦ Rive Gauche площею 30 тис. кв. м відбувся в березні 2018 року. Друга фаза передбачає розширення загальної площі до 185 тис. кв. м.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна" (до лютого 2021 року Ceetrus Ukraine) - міжнародний девелопер торговельних центрів і ритейл-парків в Україні. Керує п'ятьма наявними торговими галереями та ритейл-парком. У стадії розробки перебувають три великі проєкти: ТРЦ Rive Gauche і Retail Park 2 (обидва - Київ), а також ТРЦ OVI (Одеса) - загальною площею понад 200 тис. кв. м.

Теги: #тц #обстріл #rive_gauche

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