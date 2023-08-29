В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору - Мінфін

Національний банк України (НБУ), Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на засіданні 19 серпня затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектора країни, повідомив Мінфін на офіційному вебсайті в п'ятницю.

"Документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектору, сфокусовані на опорі російській агресії та відновленні країни. Його розробка передбачена Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом", - зазначають у відомстві.

Згідно з опублікованою інформацією, стратегія розрахована до 2025 року і передбачає спільні дії регуляторів фінсектору, Мінфіну та ФГВФО, спрямовані на досягнення таких стратегічних цілей, як макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, робота фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінпослуги та інституційна спроможність регуляторів і ФГВФО.

Водночас Стратегія є безстроковою і передбачені нею заходи умовно поділені на короткострокові заходи, що оновлюватимуться та додаватимуться, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі й економіці загалом; а також середньострокові заходи, що будуть підґрунтям для майбутнього відновлення та зростання економіки.

Особливу увагу в документі приділено імплементації європейського законодавства та найкращої світової практики у сфері регулювання та нагляду за фінсектором, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ.

"У фокусі уваги - набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг, адже безумовним спільним пріоритетом усіх учасників, які долучилися до виконання Стратегії, є рух до вступу України до ЄС", - додали у відомстві.

Для відстеження реалізації Стратегії закріплено короткострокові індикатори, але довгострокові наразі не встановлюватимуться, оскільки досягнення стратегічних цілей залежить від настання відповідних макроекономічних та інших передумов, терміни яких не можуть бути надійно спрогнозовані.