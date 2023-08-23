Економіка

14:08 23.08.2023

Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові - Шмигаль

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Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові - Шмигаль

Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні в післявоєнній відбудові, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Фінляндія була серед лідерів із надання енергетичної допомоги Україні минулої зими. Подякував за підтримку особисто прем’єр-міністру Петтері Орпо під час нашої зустрічі в Києві. Обговорили ситуацію в українській енергетиці, яка постраждала через ракетні та дронові обстріли росії. Ці акти терору потребують рішучої відповіді від світу. Маємо посилювати санкції проти агресора, особливо в ядерній галузі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр наголосив, що відмова Фінляндії співпрацювати з агресором в атомній енергетиці має стати взірцем інших держав.

"Серед інших питань нашої зустрічі: розвиток логістики, конфіскація російських активів, євроінтеграція та відновлення України. Був радий почути, що Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові. Дякуємо за непорушну підтримку", - написав Шмигаль.

 

Теги: #допомога #фінляндія #шмигаль

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