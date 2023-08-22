Програму "5-7-9" для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом - глава Міненерго

Урядова програма пільгового кредитування "5-7-9" для відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних об'єктів почне працювати найближчим часом, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз механізм розроблено, тому всі підприємства мають прискоритися, переглянути, що вже зроблено, на що їм ще потрібно. Багато з них вже вели переговори з банками. Тобто в них є розуміння, до яких банків звертатися. Зараз ми запустимо цей процес", - сказав він журналістам у вівторок.

За словами Галущенка, коли підприємства домовляться з банками про кредити, буде ухвалено рішення про компенсацію кредитної ставки, від чого залежатиме обсяг коштів, спрямованих на здешевлення ставки за тим чи тим кредитом.

Водночас він додав, що є список підприємств, які претендують на участь у цій програмі, серед яких, зокрема, низка ТЕЦ.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 серпня 2023 року виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для підтримання енергетичних компаній. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти підуть на здешевлення кредитів, які ці компанії спрямовують на ремонт пошкодженого обладнання та проходження опалювального сезону.

На початку серпня перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко повідомляв, що обсяг фінансування за програмою "5-7-9%" для відновлення ТЕС і ТЕЦ становить 7,6 млрд грн. Він наголошував на необхідності внести до програми деякі зміни, які дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ отримати відповідні кредити.

Пізніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в рамках "5-7-9", як виняток, банки планують надати 8 млрд грн кредитних коштів для енергетичної сфери, що, за його словами, "не співставне із загальним обсягом програми".

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку дії урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" у лютому 2020 року бізнесу видано 70 тис. кредитів на 225,4 млрд грн. З початку 2023 року підприємці отримали 17,2 тис. кредитів на 58,3 млрд грн.

У середині липня гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що компанія подала заявки в державні банки і розраховує отримати приблизно 5 млрд грн за цією програмою. Він висловив сподівання, що вдасться завершити всі процедури і розпочати залучення перших ресурсів уже в липні.

Пізніше про намір отримати кошти для підготовки до ОЗП 2023-2024 рр. за програмою "5-7-9" заявив на той час керівник ПАТ "Центренерго" Віктор Спичка.

Заступник голови Ощадбанку Юрій Каціон 6 липня повідомив, що банк уже має до п'яти заявок від великих енергогенерувальних компаній на отримання кредитів на відновлення за програмою "5-7-9". Водночас він зазначив, що для запуску програми необхідні певні зміни до бюджету, які дозволили б Фонду розвитку підприємництва, через який компенсуються відсоткові ставки для бізнесу, здійснювати такі дії для об'єктів великої генерації.