Економіка

18:59 22.08.2023

"Велта" залучає канадську Hatch для проєктування титанового заводу в США за українською технологією

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"Велта" залучає канадську Hatch для проєктування титанового заводу в США за українською технологією

Група компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) підписала угоду з міжнародною консалтинговою компанією Hatch щодо проєктування заводу з виробництва титанового порошку в США.

Згідно з пресрелізом у вівторок, угоду підписано між компанією Velta Holding US Inc та компанією Hatch.

Водночас наголошується, що новий завод стане одним із перших у США, який функціонуватиме на основі української технології з низьким вуглецевим слідом, розробленої на базі наукового центру компанії "Велта".

"Ця партнерська угода наближає команду "Велти" до того, щоб представити рішення українських вчених на ринку титану США, який небезпечно залежний від зовнішніх ланцюгів постачань", - наводить пресслужба слова генерального директора "Велти" Андрія Бродського.

Він висловив упевненість, що завдяки досвіду Hatch у сфері проєктування завод зможе швидко й ефективно забезпечити попит на титан для країн, які є союзниками України у війні.

Потужність першого заводу розрахована на 1000 тонн на рік титанового порошку з потенціалом до масштабування в майбутньому.

Компанія також засвідчує свої наміри побудувати аналогічний завод в Україні.

Hatch - провідна консалтингова компанія з проєктування та реалізації проєктів. Професійний досвід компанії – це проєкти більш ніж у 150 країнах світу в галузях металів, енергетики та інфраструктури, включно з чотирма великими проєктами TiO2 в Канаді, Південній Африці та Сенегалі. Компанія також тісно співпрацює зі спільнотами, де вона реалізує свої проєкти, щоб уникнути негативного впливу на довкілля та сприяти економічному розвитку.

Velta Holding US, Inc. володіє українською компанією Velta LLC, що є виробником титанової сировини й побудувала видобувний титановий комплекс в Україні.

"Велта" запустила свій науково-дослідний центр у 2017 році з метою розроблення нового методу виробництва титану. На сьогодні технологія вже отримала два патенти в США.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

 

Теги: #сша #титан #велта

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