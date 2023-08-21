Економіка

19:47 21.08.2023

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

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Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

Мікрогранти від держави на початок і розвиток бізнесу на загальну суму в 77 млн грн у 13-й хвилі програми "Власна справа" в рамках проєкту "єРобота" отримають 320 підприємців, повідомила пресслужба Мінекономіки в понеділок.

"Загалом від початку дії програми "Власна справа" можливістю отримати фінансову підтримку від держави на розвиток бізнесу скористалися вже 7 тис. українців. Цим підприємцям буде надано 1,7 млрд грн на реалізацію їхніх бізнес-проєктів", - наводяться в повідомленні слова заступниці міністра економіки Тетяни Бережної.

За її словами, понад 6 тис. переможців програми вже отримали кошти на свої рахунки і спрямували їх на розвиток своєї справи. Очікується, що вони створять 16,5 тис. робочих місць.

Згідно з інформацією відомства, серед одержувачів мікрогрантів у 13-й хвилі 55% жінок і 45% чоловіків, 80% із них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів у Львівській (53 особи), Рівненській (23 особи), Київській (23 особи), Івано-Франківській (22 особи), Житомирській (20 осіб), Волинській (19 осіб) та Дніпропетровській (18 осіб) областях.

Зазначається, що переважна більшість грантоотримувачів планує витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, у яких працюватимуть переможці, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 115 осіб, переробна промисловість - 57 осіб, а також тимчасове розміщення та організація харчування - 43 особи.

У Мінекономіки нагадали, що за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, які отримали мікрогранти 2022 року, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дасть змогу видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Урядовий проєкт "єРобота" являє собою грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття або розвиток власного бізнесу, грантів для створення та розвитку переробних підприємств, закладання саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".

 

 

Теги: #статистика #мікрогранти

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