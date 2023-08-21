Гетманцев сподівається повернути клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" доступ до їхніх активів після 10 місяців бездіяльності НКЦПФР

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 22 серпня заслухає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у зв'язку з 10-місячною відсутністю доступу клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", що потрапило під санкції, до своїх активів - вкладених у державні цінні папери близько 250 млн грн.

"Якщо говорити про "Фрідом Фінанс", то немає жодної об'єктивної причини, чому Національна комісія зволікає з вирішенням цього питання. Я публікував цифру: приблизно 2,5 тис. українців, які вкладали гроші у військові облігації, мають їх заблокованими вже 10 місяців. І комісія не вживає жодних заходів щодо їх розблокування", - сказав голова комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що комітет надіслав детальний запит щодо діяльності НКЦПФР із цього питання, однак отримав "коротку розповідь у дусі Остапа Вишні, де блискучий народний гумор поєднується з неперевершеною словесною еквілібристикою, щоб уникнути прямих відповідей на досить прості запитання".

За словами Гетманцева, Нацкомісія не надала більшості запитаних документів, а також чітких і зрозумілих пояснень щодо її нездатності або небажання захистити права інвесторів протягом 10 місяців.

"Наразі ми бачимо з наявних матеріалів, що регулятор більше переймається питанням, як зберегти і врятувати підсанкційну особу, ніж інтересами тих людей, грошима яких ця компанія оперує. І це абсолютно неприпустимо. Думаю, що за результатами розгляду на комітеті дійдемо певних висновків, зрушимо це питання точно з місця, на якому воно перебуває вже 10 місяців", - заявив голова комітету.

Він уточнив, що засідання комітету транслюватимуть. Постраждалі вкладники можуть приєднатися, попередньо надіславши конкретні запитання.