Економіка

17:49 16.08.2023

Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

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Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу і не може замістити блокування агресором портів у Чорному морі, заявив комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю польському бізнес-виданню WNP.PL.

Комерційний директор компанії зазначив, що металургійна і гірничодобувна промисловість України раніше була орієнтована на експорт: країна експортувала 80% металопродукції та залізорудної сировини. Усі логістичні шляхи, включно із залізницею і портами, могли з цим впоратися.

При цьому Ніколаєнко нагадав, що бізнес "Метінвесту" має міжнародний вимір. Як міжнародна гірничо-металургійна група, компанія має виробничі потужності не лише в Україні, а й у Болгарії, Італії, Великій Британії та США, має у своєму розпорядженні велику мережу продажу та дистрибуції - її продукція продається в 95 країнах. Крім того, у "Метінвесту" 20 офісів по всьому світу.

"Ми експортували продукцію переважно через чорноморські порти, як-от "Південний", який здатний приймати найбільші торгові судна класу "кейпсайз", а також через порти Одеси та Миколаєва. Відправляли вантажі по всьому світу з маріупольських меткомбінатів "Азовсталь" і ММК ім.Ілліча. На особливу увагу заслуговує морська лінія з Маріуполя до Італії, куди наші товари відвантажували на перекатне виробництво. Контейнеровози регулярно перевозили сляби (напівфабрикати метвиробництва) до Італії і Великої Британії. Ми також відправляли продукцію з українських прокатних станів на наш завод у Болгарії. Її транспортували Дніпром, а потім Чорним морем до болгарського порту Бургас", - пояснив топменеджер.

Він зазначив, що в групі було добре організовано логістичну складову, клієнтам надавали хороший сервіс з погляду передбачуваності термінів доставки. Низку суден компанія наймала за різними формами чартерних контрактів, таких як бербоут (судно без екіпажу) і тайм-чартер (судно, найняте з екіпажем).

Однак повномасштабна війна прямо вплинула на групу та її вертикальну інтеграцію. "Метінвест" був змушений зупинити виробництво в Маріуполі, потім операційний контроль над маріупольськими підприємствами повністю було втрачено.

"Через блокаду Чорного та Азовського морів ми почали шукати нові види транспорту для експорту. Якщо говорити про залізорудну продукцію (окатиші), то на підконтрольних Україні територіях не вистачало потужностей для її перевантаження. Нашим завданням було знайти альтернативні логістичні маршрути для постачання нашої продукції", - констатував комерційний директор.

Ніколаєнко уточнив, що зараз є два маршрути: перший - до північних портів Польщі, другий - до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими.

"В Україні є широка колія, а в Європі - вузька. Це означає не лише перевантаження, а й зберігання продукції. Ба більше, коли такі вантажі, як окатиші або залізорудний концентрат перевантажують грейферами, у продукцію можуть потрапити деякі домішки, а очищення - дорогий процес. Через це лише 2022 року ми втратили понад $19 млн", - сказав Ніколаєнко, додавши, що Польща не готова до реекспорту великих партій товарів з України.

Так, маршрут через Польщу тягне за собою серйозні логістичні складнощі. Зокрема, минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити продукцію ГМК було неможливо.

Також, за словами топменеджера, є проблеми зі швидкістю руху товарів, яка вдвічі менша за ту, до якої звикли в Україні. Групі доводиться стикатися і з надто складними митними процедурами, які забирають додатковий час.

Незважаючи на це, "Метінвест" став важливим партнером польських портів і залізниць, зазначив Ніколаєнко. За його словами, обсяг перевалки продукції через польські залізничні переходи зріс на 45% порівняно з 2021 роком. Польські порти змогли збільшити експорт залізорудної продукції та металу більш ніж на 100% у 2022 році.

"Однак Польща могла б отримати 70 млн тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну, тому загальні цифри невтішні. Загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: бракує потужностей для обробки вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", - констатує топменеджер.

"Ми стикаємося з багатьма викликами. Але у нас є можливість підтримувати решту бізнесу, включно з європейськими активами", - резюмував Ніколаєнко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, здебільшого, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #польща #метінвест

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