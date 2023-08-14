Економіка

15:55 14.08.2023

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

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Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW).

"Обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Реалізуємо п'ять спільних інвестиційних проєктів на EUR247 млн, готуємо ще три на EUR73 млн. Очікуємо на участь німецького бізнесу у відбудові. Наголосив, що необхідно посилювати санкції проти РФ та конфіскувати російські активи, які будуть головним джерелом фінансування відновлення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зі свого боку Лінднер наголосив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, а проєкти співпраці матимуть довготривалий характер.

 

Теги: #відновлення #kfw #шмигаль #лінднер

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