Російські санкційні активи в Україні, незважаючи на складнощі, будуть продані на аукціонах - ФДМ

Фонд держмайна (ФДМ) України продовжує готувати російські підсанкційні активи до приватизації на аукціонах, незважаючи на складнощі.

Згідно з пресрелізом Фонду в четвер, 10 серпня через відсутність потенційних покупців не відбувся перший аукціон із продажу санкційного майна. На ньому ФДМ планував продати компанію "Інвестагро".

"Уже незабаром ми оголосимо новий аукціон. Наша мета - щоб усе майно, вилучене в російських олігархів та осіб, які підтримують війну, працювало на перемогу і зміцнювало нашу економіку", - наголошують у ФДМ.

При цьому пояснюється, чому не відбувся перший аукціон: стартова вартість "Інвестагро" становила 55 млн грн - на рівні його балансової вартості, однак необігові активи становлять лише 3,9 млн грн. Значна частка балансової вартості - 21 млн грн - це дебіторська заборгованість, тобто кошти, які контрагенти мають сплатити підприємцю. Крім того, інвестор, згідно з умовами конкурсу, зобов'язаний погасити 17,2 млн грн поточних боргів.

Уточнено, що раніше "Інвестагро" належало російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайлу Шелкову. Ця корпорація постачала титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості Росії, зокрема в рамках контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

Через те, що російський мільярдер сприяв збройній агресії РФ проти України, взимку 2023 року Вищий антикорупційний суд України застосував санкції щодо нього, вилучивши в дохід держави його українські активи (100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "ВСМПО Титан Україна", 100% ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% ТОВ "Тай-Мінералс" та інші).

У лютому 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління ФДМ вилучені активи Шелкова, а в липні Фонд оголосив перший приватизаційний аукціон із продажу його майна.