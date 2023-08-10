Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів - думка

Український ринок житлової нерухомості рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів, таку думку висловив співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт вважає, що в найближчі два-три роки девелопери житлової нерухомості активно інвестуватимуть у ті сегменти нерухомості, які, з одного боку, можуть давати постійний прибуток, а з іншого - викликають потенційний інтерес іноземних інвесторів. Йдеться насамперед про активне впровадження в українську практику спеціалізованих REIT-фондів (фондів інвестування в нерухомість), приватних і пенсійних фондів.

"У найближчі два-три роки в Україні активно розвиватимуться міксовані формати житла (житло і комерційна нерухомість в одному проєкті в пропорції 60-70% житлової частини та 40-30% комерційної), об'єкти логістичної та торговельної нерухомості (складські хаби, приміщення "під ключ" під мережеві гіпермаркети тощо), а також сервісні апартаменти в самодостатньому форматі live-work-play із готельним обслуговуванням, кафе, магазинами, спортивними центрами", - вважає Семенцов.

Також девелопери активно вкладатимуть кошти у створення власних виробничих потужностей (це можуть бути підприємства з виробництва тієї чи іншої будівельної продукції).

"Нові тенденції ринку нерухомості базуються на принципі гри в довгу. Це дасть змогу девелоперам не лише залучати необхідні інвестиції, а й мінімізувати ризики через низький попит на житло, вплив інфляції або певні кризові явища в економіці країни. Проте активізація будь-яких процесів на ринку нерухомості майже повністю залежить від перемоги у війні. Власне, перемога стане точкою відліку для майбутнього розвитку ринку нерухомості", - повідомив Семенцов.

INSPI Development - інвестиційно-девелоперська компанія, створена в грудні 2020 року. У планах компанії - розвиток мережі сервісних апартаментів в Україні, розвиток нових форматів нерухомості та знакових об'єктів нерухомості. До 2025 р. у портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.