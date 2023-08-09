Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Споживчі ціни в Україні в липні 2023 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Водночас у липні-2022 було зафіксовано інфляцію 0,7%, тому в річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% із 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня і 17,9% - за підсумками квітня.

Крім того, Держстат у липні зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у травні й 0,5% у квітні.

З урахуванням того, що в липні-2022 базова інфляція становила 1,2%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% з 13,7% за підсумками червня, 15,6% - за підсумками травня і 16,9% - за підсумками квітня.

З початку року інфляція в країні становила 4,0%, базова - 3,2%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.

Минулого року інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, а базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.