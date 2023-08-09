Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Потреби України в зовнішньому фінансуванні наступного року будуть на рівні, не нижчому за цей рік, - $42 млрд, оскільки видатки на оборону і безпеку буде збережено на рівні 2023 року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз $42 млрд у нас є потреби в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки і оборони ми плануватимемо на рівні 2023 року", - сказав він.

Міністр уточнив, що станом на зараз видатки на оборону і безпеку на наступний рік оцінюються на рівні 1,6 трлн грн на рік, тоді як податкові надходження становлять 1,3 трлн.

За словами Марченка, зовнішнє фінансування на 2023 рік забезпечено, тоді як гарантій його надходження у 2024 році в необхідному обсязі поки що немає.

"2024 рік поки що є розуміння тільки, що у нас є допомога від ЄС: EUR50 млрд на чотири роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов'язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність", - сказав глава Мінфіну.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці липня цього року підвищив прогноз потреби бюджету країни наступного року в бік підвищення - до $37 млрд у зв'язку з погіршенням прогнозу дефіциту зведеного бюджету (без урахування грантів) до 20% ВВП, а з урахуванням грантів - до 1,28 трлн грн, або 16,8% ВВП порівняно з 0,81 трлн грн, або 10,5% ВВП, у квітневому звіті.

За даними Мінфіну, станом на 7 серпня цього року держбюджет України отримав фінансування від міжнародних партнерів в обсязі $28,1 млрд порівняно з $32,1 млрд торік за потреби на цей рік близько $42 млрд.

Найбільшими джерелами були мкрофінансова кредитна допомога ЄС - $11,4 млрд і грантова допомога США - $8,5 млрд, а також кредит МВФ за програмою EFF $3,59 млрд.