Економіка

18:51 08.08.2023

Продовольства вистачить і для внутрішніх потреб, і на експорт - Шмигаль

2 хв читати
Продовольства вистачить і для внутрішніх потреб, і на експорт - Шмигаль

У рамках збору нового врожаю українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, найбільше - в Миколаївській та Одеській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям", - сказав він під час засідання уряду у вівторок.

Шмигаль наголосив, що синергія в роботі між бізнесом і державою дає чітке розуміння, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт.

"Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів", - зазначив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, а особливо - дунайський портовий кластер. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.

"Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ", - зазначив прем'єр.

Саме тому, за його словами, підтримка аграріїв є і буде пріоритетом уряду. Насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та до грантів. Він уточнив, що за програмою "5-7-9" у січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис. аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини.

За словами Шмигаля, це дало змогу вистояти багатьом фермерам і багатьом дало можливість розвиватися далі.

Теги: #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 19.04.2023
"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

07:36 03.03.2023
Два судна доставлять українську кукурудзу в Китай і Португалію

Два судна доставлять українську кукурудзу в Китай і Португалію

08:11 02.03.2023
Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

07:32 28.02.2023
Три судна переправлять українську кукурудзу в Японію, Туніс і Нідерланди

Три судна переправлять українську кукурудзу в Японію, Туніс і Нідерланди

07:50 27.02.2023
Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

07:31 25.02.2023
Обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн тонн

Обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн тонн

20:27 23.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

Зеленський обговорив із президентом Єгипту відкриття продовольчих хабів в Африці

21:47 10.02.2023
ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

ООН запросила $77 млн на передачу продовольства постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії

07:59 02.02.2023
П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

00:57 01.02.2023
Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після дводенної паузи

Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після дводенної паузи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

Обсяг фінансування ТЕС і ТЕЦ за програмою "5-7-9%" передбачається на рівні 7,6 млрд грн - перший заступник глави Міненерго

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі

ОСТАННЄ

Кабмін розподілив понад 1,3 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам

Транзит українського зерна через порти Балтії потребуватиме вкладень у їхню інфраструктуру - прем'єр Литви

Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

НАЗК поновило статус "спонсорів війни" для п'яти грецьких перевізників нафти

Собівартість будівництва житла в категорії комфорт зросла на 33% за перше півріччя 2023 р. - дослідження

Mandra Glampings відкрив п'яту локацію мережі - Glamping Lavandiia в Одеській області

Ціни на нафту опускаються на тлі зміцнення долара, Brent - $85,42 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА